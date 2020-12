Archivierter Artikel vom 22.06.2020, 06:20 Uhr

Immer mehr Bäcker wollen Brotsommelier werden

Bingen/Weinheim (dpa/lrs) – Sie kennen sich rund um Brot super aus und bieten „Brot-Verkostungen“ an wie beim Wein: Bundesweit gibt es 88 Brotsommeliers – und immer mehr Bäckermeister wollen es werden, wie der Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk, Bernd Kütscher, in Weinheim an der Bergstraße sagt. Der Weiterbildungskurs umfasst 480 Stunden. „In der Regel wartet man eineinhalb bis zwei Jahre auf einen freien Platz im Kurs“, sagt er. In Rheinland-Pfalz gibt es drei geprüfte Brotsommeliers.