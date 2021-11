Köln/Saarbrücken

Immer mehr Autos problemlos durch den Tüv

Mehr als drei Viertel aller Autos sind im Jahr 2020 ohne Probleme durch die Hauptuntersuchung des Tüv im Saarland gekommen. Die Mängelquote sei gesunken, teilte der Tüv Rheinland in Köln am Mittwoch mit. In diesem Jahr bekamen bislang 23 Prozent der Autos im ersten Anlauf keine Prüfplakette, im Vorjahr waren noch bei 24,2 Prozent der Wagen erhebliche Mängel festgestellt worden. Die Tüv-Prüfer bemängelten auch dieses Jahr häufig unter anderem die Beleuchtung, den Zustand der Reifen sowie Ölverlust.