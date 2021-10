Trier

Immaterielles Kulturerbe: Antrag für Apfelwein „Viez“ fertig

Der Antrag für den an Mosel und Saar weit verbreiteten Apfelwein „Viez“ zur Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco steht: Heute (10.15 Uhr) wird der Verein „Trierer Viezbruderschaft“ den Antrag an die dafür zuständige Vertreterin des rheinland-pfälzischen Kulturministeriums, Andrea Stockhammer, übergeben. Das Land und die Stadt Trier hatten zuvor Unterstützung für das Vorhaben zugesichert.