Archivierter Artikel vom 10.05.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Im Zelt, hinter Glas: Senioren-Besuche am Corona-Muttertag

So nah wie lange nicht: Das Seniorenheim „Maria Königin“ in Mainz hat am Muttertag eine ungewöhnliche Begegnung möglich gemacht. Angehörige und Bewohner konnten sich am Sonntag in einem Zelt zum ersten Mal seit langer Zeit gegenübersitzen, aus Schutzgründen getrennt durch eine Plexiglasscheibe.