Pirmasens

Im Wald verlaufen: Feuerwehr rettet Betrunkenen

Nach dem Besuch einer Discothek hat sich in der Nacht zu Sonntag ein betrunkener Mann in Pirmasens im Wald verlaufen. Der 26-Jährige habe sich zuvor seiner wärmenden Jacke und seines Pullovers entledigt, er sei zudem ortsfremd gewesen, erklärte die Polizei. Er lief dann in den Wald hinein. Sein Cousin meldete ihn als vermisst. Weil die Situation riskant gewesen sei, habe man für die Suche in dem ausgedehnten Waldbereich mit vielen Felsformationen die Feuerwehr Pirmasens hinzugezogen. Sie entdeckte den Mann am Morgen zwischen Rodalben und Münchweiler. Er war unterkühlt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.