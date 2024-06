Im Saarland wird ausgezählt

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Auszählung der Europa- und der Wahlen auf kommunaler Ebene im Saarland läuft. Rund 10.000 Wahlhelfer sind dafür im Einsatz. Nach Angaben der Landeswahlleitung vom Sonntagabend verlief der Wahltag bisher ohne Zwischenfälle. Die Wahllokale schlossen um 18.00 Uhr. Neben dem EU-Parlament wurden im Saarland auch die Gemeindevertretungen gewählt sowie über 23 Bürgermeister-, Oberbürgermeister- und Landratsposten abgestimmt.

Bei der Europawahl 2024 durften erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen. Das Landesergebnis für das Saarland kann erst ab 23.00 Uhr veröffentlicht werden, weil zu diesem Zeitpunkt die letzten Wahllokale in der EU schließen. Das Landesergebnis zu den Kommunalwahlen wird erst am Montag erwartet. Die Ergebnisse der Direktwahlen auf kommunaler Ebene sollten schon am Sonntagabend vorliegen.

In der vergangenen Wahlperiode saß mit Manuela Ripa von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) nur eine Abgeordnete aus dem Saarland im EU-Parlament. Sie stellt sich auf Platz eins der Bundesliste ihrer Partei erneut zur Wahl. Für die CDU Saar geht der Landtagsabgeordnete Roland Theis als Spitzenkandidat ins Rennen. Bei der SPD bewirbt sich der Bundestagsabgeordnete Christian Petry um ein Mandat. Die Fünf-Prozent-Hürde wie bei Landtags- oder Bundestagswahlen gibt es nicht.

Bei der Europawahl 2019 war die CDU im Saarland mit 32,5 Prozent stärkste Kraft geworden, dahinter landete die SPD mit 23,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 66 Prozent. Ein ähnliches Bild hatte sich beim Landesergebnis der Kommunalwahl gezeigt: Die CDU erreichte 34,0 Prozent, die SPD 30,0 Prozent.

Ergebnisse Europawahl 2019