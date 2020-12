Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 14:50 Uhr

Saarbrücken

Im Saarland neue Corona-Regeln für Risikogebiet-Rückkehrer

Im Saarland gelten seit Montag neue Regeln für Corona-Tests nach der Rückkehr aus Risikogebieten. Wer aus einem solchen Gebiet aus dem Ausland einreist, kann sich nun erst nach fünf Tagen testen lassen, wie das saarländische Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag mitteilte. Diese Testungen seien weiterhin kostenlos. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses müsse man sich in häusliche Quarantäne begeben.