Im Saarland leben wieder mehr als eine Million Menschen

Das Saarland hat eine wichtige Marke geknackt. In dem Bundesland leben laut jüngstem Zensus wieder mehr als eine Million Menschen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland hat den Sprung über die Ein-Million-Einwohner-Marke wieder geschafft. Laut Zensus 2022 lebten zum Stichtag 15. Mai 2022 im Saarland 1.006.870 Menschen, wie das Statistische Landesamt Saarland am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Dies seien 7247 Menschen mehr als beim letzten Zensus 2011 (plus 0,7 Prozent). Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat bereits öfter erklärt, wieder mehr als eine Million Einwohner im Saarland zählen zu wollen.

Das Landesamt teilte auf Grundlage des aktuellen Zensus weiter mit, der Anteil der Frauen habe zum Stichtag im Saarland bei 50,9 Prozent gelegen. Der Ausländeranteil an der saarländischen Bevölkerung betrug zum Stichtag 13 Prozent. Damit liege das Saarland genau im Bundesdurchschnitt, hieß es in der Mitteilung.

Die größten Städte im Saarland waren im Mai 2022 die Landeshauptstadt Saarbrücken mit rund 180.000, die Kreisstadt Neunkirchen mit 47.000 und die Kreisstadt Homburg mit 43.000 Einwohnern. Zu den kleinsten Gemeinden zählten die Gemeinden Oberthal, zu der rund 6000 Einwohner zählten, sowie Gersheim mit rund 6200 und Weiskirchen mit rund 6600 Einwohnern.