Trier

Im Prozess um Amokfahrt in Trier sagen Augenzeugen aus

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Trierer Amokfahrer werden heute (9.00 Uhr) erstmals Bürger gehört, die zum Zeitpunkt der Tat zufällig vor Ort waren. Sie hätten sich vor oder bei der Festnahme des Angeklagten in der Nähe der Porta Nigra und der angrenzenden Christophstraße aufgehalten, teilte das Landgericht Trier mit. Zudem werde ein weiterer Polizeibeamter aussagen. Bei der Amokfahrt in Trier waren am 1. Dezember 2020 fünf Menschen getötet worden. Zudem gab es zahlreiche Verletzte und Traumatisierte.