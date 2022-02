Im Notfall die 112: Feuerwehren geben Einblicke auf Twitter

Über ein „Twitter-Gewitter“ nehmen rheinland-pfälzische Berufsfeuerwehren am heutigen Freitag (11. Februar) die Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter auf ihre Einsätze mit. Hintergrund der Aktion ist der Europäische Tag des Notrufs. Bundesweit beteiligen sich rund 50 Berufsfeuerwehren, in Rheinland-Pfalz unter anderem Koblenz und Trier.

Per Twitter wollen sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag und in die Notrufannahme in der Leitstelle geben. Ziel ist es, über die Notfallnummer 112 aufzuklären. „Den Notruf wählt jeder Bürger und jede Bürgerin im Schnitt mindestens ein Mal in seinem Leben. Wir zeigen Euch heute, wo ihr rauskommt, wenn ihr die 112 wählt“, twitterte die Feuerwehr Koblenz am Freitag über ihren Account.

Auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) macht anlässlich des Europäischen Tags des Notrufes auf die Bedeutung der Notfallnummer 112 aufmerksam. „Menschen reagieren in Ausnahmesituationen und Notfällen verständlicherweise oft unkontrolliert oder panisch. Dies hat jedoch leider sehr oft zur Folge, dass sie in ihrer Not nach verschiedenen Telefonnummern suchen, diese dann aber entweder gar nicht oder zu spät finden. Dadurch geht bei Notfällen wertvolle Zeit verloren. Deshalb ist es wichtig, die Notrufnummer 112 immer im Kopf zu haben. Sie gilt in Deutschland und im europäischen Ausland gleichermaßen“, so Lewentz.

Seit Ende 2008 kann in allen 28 Ländern der Europäischen Union aus sämtlichen Fest- und Mobilfunknetzen die einheitliche Notrufnummer gebührenfrei erreicht werden. Noch bis zum Abend können unter dem Hashtag #112live und #Twittergewitter alle Tweets der teilnehmenden Feuerwehren verfolgt werden.

