Birkenfeld

Im Kreis Birkenfeld gilt nächtliche Ausgangsbeschränkung

Im Kreis Birkenfeld ist wegen hoher Corona-Infektionszahlen am Sonntag eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie in Kraft getreten. Diese sieht nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens vor, teilte die Kreisverwaltung Birkenfeld mit. Die 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, hatte bis zum vergangenen Mittwoch sieben Tage in Folge über 200 gelegen. Auch wenn sie nun unter 200 gefallen sei, sei die Rate immer noch viel zu hoch, sagte ein Sprecher.