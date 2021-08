Bitburg

Illegales Rennen von Motorrädern und Auto auf Bundesstraße

Drei Motorräder und ein Auto haben sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 51 bei Bitburg ein illegales Rennen geliefert. Die drei Motocross-Motorräder und der Wagen seien mit Vollgas und teilweise auf dem Hinterrad vom Parkplatz Staffelstein losgefahren, teilte die Polizei in Bitburg mit. Ungeachtet des starken Verkehrsaufkommens seien sie quer über die Bundesstraße auf die andere Seite des Parkplatzes gerast und von diesem mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bitburg gefahren. Die Kennzeichen an den Motorrädern seien vor Fahrtantritt umgeknickt worden.