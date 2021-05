Ingelheim

Illegales Autorennen? Verdächtige an Tankstelle gestellt

Nach einem mutmaßlichen Autorennen im Kreis Mainz-Bingen hat die Polizei zwei Verdächtige gestellt. Zeugen meldeten am Freitagabend zwei Wagen, die sich trotz Gegenverkehrs zwischen Schwabenheim und Ingelheim mehrfach gegenseitig überholten und ausbremsten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei seien möglicherweise auch andere Autofahrer gefährdet worden. Im Zuge der Fahndung stießen die Beamten an einer Tankstelle auf die zuvor beschriebenen Autos samt Fahrer, zwei 18 und 19 Jahre alte Männer. Gegen sie wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.