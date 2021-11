Heilbronn

Illegale Schleusung: Durchsuchungen in vier Bundesländern

Wegen des Verdachts illegaler Schleusungen sind Wohnungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht worden. In mindestens 112 Fällen sollen drei aus Kamerun stammende Männer gemeinsam mit sechs weiteren Mittätern Menschen aus afrikanischen Ländern Aufenthaltstitel in Deutschland verschafft haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Freitag gemeinsam mit. Die Tatverdächtigen sollen demnach in sogenannten Verpflichtungserklärungen für die Einreisenden finanziell gegenüber den Ausländerbehörden gebürgt haben, dabei aber teilweise unrichtige Angaben gemacht haben.