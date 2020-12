Archivierter Artikel vom 02.05.2020, 11:40 Uhr

Hofheim-Wallau

Ikea will Filialen in Sachsen ab Montag wieder öffnen

Die Möbelkette Ikea will ab Montag ihre Filialen in Sachsen – in Chemnitz und Dresden – öffnen. „Bei all unseren Vorbereitungen geht Sicherheit vor Schnelligkeit“, teilte Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland am Samstag mit. Für die Wiedereröffnung habe man ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. Dieses habe sich bereits in Nordrhein-Westfalen bewährt, wo elf Filialen der schwedischen Kette seit dem 22. April wieder geöffnet haben.