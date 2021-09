„III. Weg“ ohne Anspruch auf Entsperrung von Facebook-Seite

Zweibrücken (dpa) – Die rechtsextreme Splitterpartei „III. Weg“ hat keinen Anspruch auf eine vorläufige Entsperrung ihrer Facebook-Seite bis zur Bundestagswahl am 26. September. Das Pfälzische Oberlandesgericht in Zweibrücken teilte am Mittwoch mit, ein Antrag auf einstweilige Verfügung, die Seite der Partei bis zur Bundestagswahl wieder nutzbar zu machen, sei abgelehnt worden.