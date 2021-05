Mainz

IHK-Umfrage: Stimmung in Rheinland-Pfalz hellt sich auf

Das Konjunkturklima in Rheinland-Pfalz hat seinen jüngsten leichten Aufwärtstrend trotz der andauernden Corona-Krise fortgesetzt. Der Indikator der Industrie- und Handelskammer (IHK), in dem die derzeitige Lage und die Aussichten für die Zukunft verrechnet werden, habe um 5 Punkte auf 104 Punkte zugelegt, teilte die IHK in Mainz am Mittwoch mit. Damit überschreite der Gradmesser für die wirtschaftliche Entwicklung im Bundesland erstmals seit dem Einbruch im Frühsommer 2020 (77 Punkte) die Wachstumsschwelle von 100 Punkten.