Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 16:30 Uhr

IHK-Umfrage: Fast alle Unternehmen leider unter Corona-Krise

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Fast alle Unternehmen in Rheinland-Pfalz leiden laut Umfragen der vier Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land massiv unter der Corona-Krise und befürchten Umsatzeinbußen. Im Gebiet der IHK Koblenz beispielsweise gaben 92 Prozent von 237 teilnehmenden Unternehmen an, mit Nachfragerückgängen, der Stornierung von Aufträgen und logistischen Engpässen zu rechnen, wie die Kammer am Freitag mitteilte. Für das gesamte Jahr 2020 erwarten 16 Prozent der Betriebe einen Umsatzrückgang von mehr als 50 Prozent, weitere 26 Prozent gehen von einem Viertel oder der Hälfte weniger aus.