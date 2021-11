Koblenz/Mainz

IHK-Umfrage: Deutliche Mehrheit für 3G-Regel am Arbeitsplatz

In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Rheinland-Pfalz haben sich 80 Prozent der befragten Unternehmen für Vorgaben zum Nachweis von Impfung, Genesung oder Test (3G) am Arbeitsplatz ausgesprochen. „Die Wirtschaft fordert bereits lange Klarheit und Verbindlichkeit in der Pandemiebekämpfung, dazu zählen auch einheitliche G-Regeln am Arbeitsplatz“, erklärte Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, am Donnerstag. Das 3G-Modell auf freiwilliger Basis sei für ein Viertel der Umfrageteilnehmer bereits „gelebte Praxis“.