IHK-Abschlussprüfungen wegen Corona-Krise verschoben

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die schriftlichen Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammern (IHK) werden wegen der Corona-Krise bundesweit verschoben. Entsprechend sind auch Prüflinge im Saarland betroffen. „Nach wie vor sind wir aber bestrebt, bis zum Ende der regulären Ausbildungszeit alle Prüfungen abzuschließen“, teilte die IHK in Saarbrücken am Freitag mit. Geplant sei, die schriftlichen Prüfungen bis Mitte Juni abzuhalten. Für gewerblich-technische Berufe seien die Termine am 16. und 17. Juni, für die kaufmännischen Berufe am 18. und 19. Juni.