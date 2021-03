Koblenz

IHK: Schnelltests in jedem sechsten Betrieb

Knapp jedes sechste Unternehmen in Rheinland-Pfalz bietet laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) seinen Beschäftigten derzeit regelmäßig Corona-Tests an. Weitere 30 Prozent planen, dies in Kürze ebenfalls zu tun, wie die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte. Die Umfrage stützt sich auf Antworten von 485 Unternehmen aus allen Branchen.