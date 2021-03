Saarbrücken

IHK Saarland: Stimmung in der Wirtschaft hellt sich auf

Die Stimmung in der Saarwirtschaft hat sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Saarbrücken weiter aufgehellt. Das teilte die IHK am Freitag unter Verweis auf Meldungen der Unternehmen zu ihrer aktuellen Geschäftslage und den Aussichten für die kommenden sechs Monate mit. So habe zum Beispiel der IHK-Erwartungsindikator mit einem Sprung um 4,9 Punkte auf nun 8,8 Zähler seinen besten Wert seit Mai 2018 erreicht, hieß es. Dahinter stünden steigende Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe sowie die Hoffnungen im Handel, wieder durchstarten zu können.