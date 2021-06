Frankfurt/Main

IHK: Fehlender Wohnraum verschärft Fachkräftemangel

Die Betriebe im Rhein-Main-Gebiet werden zunehmend unter dem Mangel an Fachkräften leiden. Zu diesem Ergebnis kommt der am Dienstag vorgestellte Fachkräftemonitor der Wirtschaftskammern in der erweiterten Metropolregion. Selbst die schwächere Nachfrage nach qualifiziertem Personal während der Corona-Pandemie habe die ungünstige Entwicklung nicht verändert.