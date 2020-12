Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 16:10 Uhr

IHK: Corona-Krise verursacht harten Konjunktur-Einbruch

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Wirtschaft sieht sich nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland im „Corona-Schock“: Die Krise habe „zu einem beispiellosen Einbruch der Saarkonjunktur geführt“, teilte die IHK am Freitag mit. Noch nie seit Beginn der Konjunktur-Aufzeichnungen der IHK sei die Stimmung in der Wirtschaft gegenüber dem Vormonat so stark gesunken wie im April. Besonders tief war der Einbruch in der Industrie, im stationären Handel sowie in der Hotellerie und Gastronomie.