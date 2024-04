IHK: Ansiedlung von Eli Lilly «eindrucksvolles Etappenziel»

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat sich für den Bau einer Fertigungsstätte in Alzey entschieden. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen hat eine klare Meinung dazu.

ARCHIV - Blick auf den Schriftzug "Lilly" an der Fassade von einem Gebäude des Pharma-Unternehmens Eli Lilly in Bad Homburg. Foto: Sascha Lotz/dpa/Archivbild

Alzey/Mainz (dpa/lrs) – Für den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rheinhessen, Günter Jertz, beschert die Ansiedlung des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey der Region einen enormen Schub. Er sprach von einem «eindrucksvollen Etappenziel auf dem Weg zur internationalen Pharma- und Biotech-Region Rheinhessen und zum Life-Science-Standort Rheinland-Pfalz». Jertz sagte der Deutschen Presse-Agentur weiter: «Eine Ansiedlung in dieser Größe ist für unsere Region bisher einzigartig.» Sie erhöhe den Sog der Branche als Innovationstreiber und Arbeitsmarktmotor am Standort. Wie stark diese Wirkung sei, zeige auch die enorme öffentliche Aufmerksamkeit.

Für die Grundsteinlegung am Montagnachmittag hatten sich unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD), Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) angesagt. Eli Lilly investiert in Alzey nach eigenen Angaben rund 2,3 Milliarden Euro in eine Produktionsstätte für injizierbare Medikamente, die 2027 ihren Betrieb aufnehmen soll.