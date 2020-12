Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 14:00 Uhr

Mainz/Frankfurt

IG Metall Mitte will mehr Geld und Qualifizierung

In den anstehenden Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall Jobs sichern und gleichzeitig höhere Entgelte durchsetzen. „Verzichten und die Hände in den Schoß legen werden wir nicht, vielmehr wollen wir die Transformation gestalten“, erklärte am Donnerstag der Bezirksvorsitzende Mitte, Jörg Köhlinger, in Mainz bei der Sitzung der Tarifkommissionen für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.