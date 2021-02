Mainz/Frankfurt

IG Metall Mitte droht nach Arbeitgeberangebot mit Streiks

Die IG Metall hat im Bezirk Mitte mit ersten Warnstreik-Aktionen in der Metall- und Elektroindustrie ab dem 1. März gedroht. Nach der dritten Verhandlungsrunde für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland erklärte Bezirksleiter Jörg Köhlinger am Donnerstag: „Die Arbeitgeber bewegen sich lediglich in Trippelschritten in Richtung Zukunft. Eine letzte Chance noch vor Ende der Friedenspflicht zu einem Ergebnis zu kommen, ist durch eine derartige Langsamkeit vertan worden.“ Es werde daher am 1. März zu Aktionen kommen.