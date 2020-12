Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 15:30 Uhr

Offenbach

IG Metall: Krise mit Viertagewoche und Fonds überwinden

Die IG Metall will die von der Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise mit einer tariflich geregelten Viertagewoche überwinden. Damit könne nicht nur Beschäftigung langfristig gesichert werden, sagte der Bezirksleiter Mitte, Jörg Köhlinger, am Mittwoch bei einer Gewerkschaftskonferenz in Offenbach. Es bleibe mehr Zeit für die Qualifizierung der Beschäftigten und die Kinderbetreuung. Zudem solle ein Beteiligungsfonds aufgelegt werden, um angeschlagene Unternehmen auf der Kapitalseite zu unterstützen. Zunächst habe sich in der Krise der Sozialstaat mit verbesserten Regelungen zur Kurzarbeit bewährt.