Frankfurt/Main/Saarbrücken

IG Metall fordert vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate

Für die rund 15 000 Beschäftigten in der saarländischen Stahlindustrie fordert die IG Metall unter anderem vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Das habe die Tarifkommission am Dienstag beschlossen, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit. Ein Termin für die erste Tarifverhandlung solle nach Ostern vereinbart werden. Die Tarifverträge laufen Ende Mai aus.