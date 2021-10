Idar-Oberstein trauert: Gedenkfeier für erschossenen Tankstellen-Kassierer

Angehörige und Freunde wollen von dem 20-jährigen Abschied nehmen, der am 18. September getötet wurde, wie die Stadt mitteilte. Die Gedenkfeier der Freunde und Familie des Opfers werde von der Stadt unterstützt. Rund 400 Teilnehmer haben sich laut Stadt zum „Gedenken an Alex“ in der Messe in Idar-Oberstein angemeldet.

Der junge Student, der in der Tankstelle als Aushilfe arbeitete, war von einem Kunden mit einem Schuss in den Kopf getötet worden. Zuvor hatte er diesen mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen, da der Mann ohne Maske Bier kaufen wollte. Nach seiner Festnahme sagte der Täter, dass er die Corona-Maßnahmen ablehne. Der 49-jährige Deutsche sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Tat löste bundesweit großes Entsetzen und Anteilnahme aus.

Bei der Gedenkfeier werden nach Angaben der Stadt unter anderem Oberbürgermeister Frank Frühauf (CDU) und Angehörige das Wort ergreifen. Die Veranstaltung wird von der Messe Idar-Oberstein live im Internet gestreamt. Dort soll es auch ein virtuelles Kondolenzbuch geben. Die Beisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis geplant. Die Ermittlungen dauern an. dpa