Archivierter Artikel vom 18.03.2020, 16:50 Uhr

Idar-Oberstein gratuliert Hollywoodstar Bruce Willis

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Hollywoodstar Bruce Willis („Stirb langsam“) erhält an diesem Donnerstag zu seinem 65. Geburtstag auch Post aus Rheinland-Pfalz. Der Oberbürgermeister seiner Geburtsstadt Idar-Oberstein, Frank Frühauf, habe dem Schauspieler ein Glückwunschschreiben geschickt, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Bereits zum 50. Geburtstag hatte die Kommune Willis mit einer Urkunde zum „Sonderbotschafter“ ernannt. Eine Einladung zu einem offiziellen Besuch nahm der Schauspieler aber bisher nicht an.