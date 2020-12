Archivierter Artikel vom 08.05.2020, 17:20 Uhr

Mainz

Hygieneplan für Schulen soll fortlaufend überprüft werden

Der Hygieneplan für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Rheinland-Pfalz soll nach Angaben des Bildungsministeriums regelmäßig überprüft werden. Vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie werde der Plan gegebenenfalls angepasst, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern der Landesdirektorenvereinigungen der Integrierten Gesamtschulen und der Gymnasien.