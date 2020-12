Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 15:30 Uhr

Mainz

Hupende Blechkarawane: Busunternehmer demonstrieren

Mit über 60 Bussen haben Busunternehmer aus ganz Rheinland-Pfalz in Mainz für Lockerungen für ihre Branche in der Corona-Krise demonstriert. Der hupende Korso führte am Mittwoch vom Mainzer Fußballstadion bis in die Innenstadt zur Rheingoldhalle, wo der Landtag zusammenkam. Dort überreichten Vertreter von Verbänden der Busbranche eine Resolution an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die Branche fordert, früher als erst ab dem 24. Juni wieder fahren zu können. Außerdem werden Soforthilfen und ein geringerer Mehrwertsteuersatz für Busreisen verlangt. Die Demo war Teil einer bundesweiten Aktion unter dem Motto „#busretten“.