Verdi

Hunderte von Kita-Beschäftigten legen Arbeit nieder

Hunderte von Kita-Beschäftigten haben am Dienstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland die Arbeit niedergelegt, um für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld einzutreten. Dem Aufruf zum Warnstreik seien an allen Standorten Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte sozialer Dienste gefolgt. Für den Vormittag waren Kundgebungen in mehreren Städten angekündigt.