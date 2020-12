Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 12:10 Uhr

Mainz

Hunderte Traktoren bei Bauerndemo in Mainz

Zu einer Protestfahrt gegen die Agrarpolitik sind Hunderte von Landwirten aus Rheinland-Pfalz und Hessen am Donnerstag mit ihren Traktoren nach Mainz gefahren. Die Veranstalter in der Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ sprachen von mehr als 600 Traktoren. Allein aus Bingen trafen nach Polizeiangaben 200 landwirtschaftliche Fahrzeuge in der Landeshauptstadt ein, aus Hessen kamen 30 Trecker. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet.