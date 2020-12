Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Hunderte Mithelfende für Gesundheitsämter

Dem Aufruf zur Mithilfe in den Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz in Zeiten der Corona-Krise sind mehr als 1000 Menschen gefolgt. Darunter seien etwa 750 Landesbedienstete, der Rest verteile sich auf Personal des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) und auf Ehrenamtliche, teilte das Gesundheitsministerin in Mainz am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Personen sollten nun an die Gesundheitsämter im Land vermittelt werden.