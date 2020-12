Archivierter Artikel vom 07.06.2020, 18:50 Uhr

Mainz

Hunderte Menschen demonstrieren gegen Rassismus

Gegen rassistische Gewalt sind Hunderte Menschen in Rheinland-Pfalz am Sonntag auf die Straße gegangen. In Kaiserslautern demonstrierten nach Angaben der Polizei etwa 300 Teilnehmer, in Trier beteiligten sich etwa 120 Menschen an einer Gedenkfeier für Opfer von Rassismus. Beide Demonstrationen seien friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Polizei mit.