Koblenz/Mainz

Hunderte kritisieren Corona-Maßnahmen

In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz hat es am Montagabend Demonstrationen oder sogenannte Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen gegeben. In Koblenz hätten sich rund 500 Personen zu einem sogenannten Montagsspaziergang versammelt, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums. Bislang sei alles ruhig verlaufen.