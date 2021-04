Saarbrücken

Hunderte Feiernde: Polizei wertet Videomaterial aus

Nach den Angriffen von gewaltbereiten Fußball-Anhängern und Corona-Leugnern auf Polizisten in der Saarbrücker Innenstadt wertet die Polizei nun Videomaterial aus. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, laufen derzeit die Auswertungen der Bilddaten, die unter anderem von Bodycams von am Einsatz beteiligten Beamten aufgezeichnet worden seien. Eine abschließende Zahl, gegen wie viele Beteiligte ermittelt wird, liegt demnach noch nicht vor.