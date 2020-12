Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 13:50 Uhr

Mainz

Hunderte Bewerbungen für Studienplätze über Landarztquote

Hunderte junge Menschen in Rheinland-Pfalz wollen einen Medizin-Studienplatz über die Landarzt-Quote oder die entsprechende Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst bekommen. Bis zum Bewerbungsende am 31. März dieses Jahres seien mehr als 450 Bewerbungen eingegangen, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mit. Nun folgt ein zweistufiges Auswahlverfahren. Geschaut wird auf Kriterien wie die Abiturnote sowie auf bisherige berufliche, praktische oder ehrenamtlichen Tätigkeiten, nach einer Vorauswahl sind auch Gespräche mit Bewerbern vorgesehen.