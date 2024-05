Mainz/Kaiserslautern

Fridays For Future

Hunderte bei Klimademos zur EU-Wahl

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Kundgebungsteilnehmer hält ein Schild «Fridays for Future» in seinen Händen. Foto: Andreas Arnold/dpa

Auch in Rheinland-Pfalz haben am Freitag Hunderte an Klimademonstrationen vor der Europawahl teilgenommen. Zu den Kundgebungen in Mainz, Kaiserslautern und Landau hatte die Klimabewegung «Fridays For Future» aufgerufen. Nach Polizeischätzungen kamen rund 350 Menschen zur Demonstration in Mainz, in Landau und in Kaiserslautern zählten die Beamten ungefähr 150 und 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Demonstrationen waren nach Angaben von Fridays For Future Teil eines europaweiten Aktionswochenendes für mehr Klimaschutz vor der anstehenden Europawahl am 9. Juni.