Gesundheit

Homburg

Hunderte Ärzte an Uniklinikum an Warnstreik beteilgt

Hunderte Ärztinnen und Ärzte haben am Dienstag am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg während eines bundesweiten Warnstreiks ihre Arbeit niedergelegt. Das teilte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund am Abend mit. Auf dem Klinikgelände habe es eine Kundgebung gegeben, an der mehr als 250 Ärztinnen und Ärzte teilnahmen.