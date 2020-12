Archivierter Artikel vom 16.05.2020, 16:20 Uhr

Hundere Menschen demonstrieren gegen Corona-Beschränkungen

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Mehrere Hundert Menschen haben laut Polizei in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Samstag gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. Bislang hielten sich die Teilnehmer der Demonstrationen an die Auflagen, sagte ein Sprecher der Polizei Saarbrücken gegen 15.30 Uhr. Rund 70 Polizisten seien im Saarland nur für die Corona-Kontrollen und Demonstrationen im Einsatz. Bei einer Demonstration in Sankt Wendel seien rund 150 Menschen zusammengekommen, in Saarbrücken hätten sich zu Beginn einer Aktion rund 400 Teilnehmer versammelt.