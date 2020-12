Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 05:30 Uhr

Ulmen/Hannover

Hunde der Bundeswehr: Können sie Corona riechen?

Die Bundeswehr und die Stiftung Tierärztliche Hochschule (TiHo) Hannover testen in einem Projekt, ob Diensthunde eine Coronavirus-Infektion am Geruch von Speichelproben erkennen können. Zehn Vierbeiner der einzigen Diensthundeschule der Bundeswehr bei Ulmen in der Vulkaneifel sollen diese spezielle Aufgabe lernen. Beteiligt sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever, wie die abgelegene Dienststelle der Streitkräfte mitteilt.