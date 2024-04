Hund beißt Schwan

Anzeige

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein Hund hat in Kaiserslautern einen Schwan gebissen. Die Hundehalterin führte am Samstag ihr Haustier an langer Leine und war in einem Moment unachtsam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ihr Hund verbiss sich in einen Flügel des weißen Vogels. Dieser wurde verletzt einem Tierarzt übergeben. Er wird laut Polizei wohl «wieder vollständig genesen». Die Hundehalterin erklärte sich bereit, die Kosten des Tierarztes zu übernehmen.