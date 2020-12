Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 12:50 Uhr

Wissen

Hund beißt dreijähriges Kind ins Gesicht

Ein Hund hat in Wissen (Landkreis Altenkirchen) einem dreijährigen Mädchen ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, riss sich der angeleinte Pitbull-Labrador-Mischling am Sonntagnachmittag los und lief zu mehreren spielenden Kindern auf das Nachbargrundstück. Dort biss er die Dreijährige. Das Kind erlitt nach Polizei-Angaben erhebliche Gesichtsverletzungen und musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.