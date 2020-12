Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 12:10 Uhr

Hubschrauber für Covid-19-Transporte in Ludwigshafen

München/Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen steht seit Dienstag der erste bundesweit anforderbare Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung für Transporte von Covid-19-Patienten bereit. Die Maschine sei dafür von der Station Bonn-Hangelar in die rheinland-pfälzische Stadt verlegt worden, sagte ein Sprecher der ADAC Luftrettung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der erste Transport habe die Maschine am Dienstagvormittag vom Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz ins nordrhein-westfälische Solingen geführt.