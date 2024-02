Hubig zieht Zwischenbilanz bei Kita-Fachkräftekampagne

Mainz (dpa/lrs). Eine vor rund einem Jahr gestartete Kampagne soll mehr Menschen für den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers in Rheinland-Pfalz begeistern. An diesem Montag (10.00 Uhr) wird Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Bad Kreuznach eine Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick geben, was noch alles geplant ist. Zum Auftakt der Kampagne sagte die Ministerin im Februar 2023, rund 1500 von insgesamt 26.000 Vollzeitstellen in Kitas seien nicht besetzt. Die Kampagne steht unter der Überschrift «Werde Erzieherin oder Erzieher» und soll sich über insgesamt drei Jahre erstrecken. Werbung für die Arbeit in Kitas macht sie auf Plakaten, auf einer eigenen Homepage oder in sozialen Netzwerken. Zielgruppe ist die «Generation Z», also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen.

