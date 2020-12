Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 20:10 Uhr

Mainz

Hubig: Zeugnisse ohne Nachteile wegen der Corona-Krise

Die Schüler in Rheinland-Pfalz sollen zum Schuljahresende ein Zeugnis bekommen, dabei aber keine Nachteile wegen der Corona-Krise haben. Das hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz nach einer Schalte der Kultusminister gesagt. Die Lehrer sollten die Noten aufgrund der Leistungen im zweiten Halbjahr im Präsenzunterricht und der Halbjahresnoten finden – unter Berücksichtigung der Corona-Zeit.