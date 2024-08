Mainz

Bildung in der Kita

Hubig will mehr Sprachbeauftragte in den Kitas

Von dpa/lrs

i Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. (zu dpa: «Hubig will mehr Sprachbeauftragte in den Kitas») Foto: Boris Roessler/DPA

Kinder in Alltagssituationen zum Sprechen anregen, bestärken und Vorbild sein: So funktioniert Sprachbildung in rheinland-pfälzischen Kitas. Die Erzieherinnen spielen dabei eine wichtige Rolle.